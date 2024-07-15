Роман Крамарь покинул пост генерального директора «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Специалист провёл в клубе четыре года и поблагодарил болельщиков, руководство, персонал и хоккеистов за совместную работу.

«Огромное спасибо вам всем! Мы работали честно, мы работали на благо хоккейного клуба «Амур». Надеюсь и верю, что с новым руководством движение в правильном направлении продолжится. «Амур» в моём сердце навсегда!» — цитирует Крамаря пресс-служба хабаровского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Амуру» впервые с 2018 году удалось пробиться в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровский клуб уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» в серии из шести матчей.