«Много слухов, но это личное». Диц — о ситуации с гражданством Казахстана

Защитник «Авангарда» Даррен Диц рассказал о своём гражданстве Казахстана и заявил, что сейчас не является легионером в КХЛ.

— Легко ли далось решение взять гражданство Казахстана?

— Мне объяснили, что это спортивное гражданство для возможности выступать за сборную Казахстана на чемпионате мира. Как канадец я мечтал, но просто не мог попасть в сборную, и вот у меня появился шанс играть на крупном международном турнире с лучшими хоккеистами. Я всегда стремился к этому, так что довольно легко было. К тому же мне было очень комфортно жить в Астане, и я уже понимал, что это долгая история, а не на один сезон.

— Проясните ситуацию с вашим гражданством сейчас. В мае 2023-го прошла информация, что вы его лишаетесь, и как раз вы перестали играть за сборную.

— Не хочу говорить много и подробно об этом. Это на самом деле личное. Знаю, что есть много слухов, но моя ситуация отличается от ситуации других натурализованных иностранцев из сборной Казахстана. Моя супруга – казахстанка, у нас есть дети. Всё это не связано с тем, что я перестал играть на чемпионатах мира. В ЦСКА у нас были долгие сезоны, мы заканчивали практически в мае после победы в плей-офф. В последний раз я поехал, даже будучи травмированным, был не в лучшей форме. Затем у нас родились дети… Словом, есть много факторов.

— Но сейчас вы точно не легионер в КХЛ?

— Именно так, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.