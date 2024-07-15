БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Сергей Шумаков покинул «Ладу» в связи с истечением контракта

Нападающий Сергей Шумаков покинул «Ладу» в связи с истечением контракта
Комментарии

Нападающий Сергей Шумаков покинул «Ладу» в связи с истечением контракта и продолжит свою карьеру в другом клубе, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В составе «Лады» Шумаков играл с начала прошлого сезона и провёл 56 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 27 очков — забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «+5». В плей-офф за три матча форвард очков не набрал при показателе полезности «-3».

Всего в КХЛ 31-летний нападающий провёл 594 матча, в которых набрал 317 очков — забросил 154 шайбы и отдал 163 результативные передачи с показателем полезности «+64». Форвард выступал за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист», «Трактор», минское «Динамо» и «Ладу».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android