Канадец Диц: уже начал думать на русском языке. Выучить казахский — следующий этап

Канадский защитник «Авангарда» Даррен Диц рассказал о том, как учил русский язык, и заявил, что планирует начать изучать казахский язык.

— Сейчас у вас прекрасный русский язык. Сильно тяжело было учить?

— Достаточно. В первый год я занимался каждый день, учился читать, понимал некоторые слова, мог общаться в сообщениях, в мессенджерах. Но в раздевалке ещё мало что понимал, речь была слишком быстрой, окончания разные…Но люди меня вроде понимали, когда я говорил на ломаном языке.

Потом становилось всё легче, понимал всё больше и больше, и это дало мне импульс и желание узнавать больше. Сейчас уже начал думать на русском языке, дома с детьми общаемся по-русски, и это всё мне помогает.

— Родной язык не забывается?

— Нет, не забывается, но иногда во время общения с родителями бывает такое, что какая-то мысль в первую очередь приходит на русском.

— До изучения казахского языка ещё дело не дошло?

— Ещё нет, но это следующий этап. Желание есть, мы хотим, чтобы наши дети знали казахский, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.