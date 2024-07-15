Трёхкратный олимпийский чемпион назвал пятёрку лучших защитников КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов назвал пятёрку лучших защитников КХЛ на данный момент.

«Нестеров, Никишин, Войнов. Плюс, если оправдает ожидания, Зайцев. Хотелось бы кого-то назвать из обороны московского «Динамо», но я не тороплюсь. В прошедшем сезоне были лидерские матчи со стороны Ожиганова и Пыленкова, но я не увидел игровой стабильности, а, значит, зрелости. Это же могу сказать про Андрюшу Миронова. Мы всё время ждали, что он сделает решающий шаг к вершине, но, увы, так и не удалось.

Повторюсь, при нынешней беготне в КХЛ от холодной головы защитника, его первого паса очень многое зависит. Здесь у «Динамо» в прошедшем сезоне были проблемы. Поэтому в предстоящем чемпионате жду от защитников зрелости и стабильности. Прежде всего от защитников родного «Динамо», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Никишин был признан самым результативным защитником и самым полезным игроком сезона-2023/2024. Помимо этого, лидер СКА вошёл в символическую сборную.