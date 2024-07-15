Николай Голдобин поделился ожиданиями от благотворительного матча звёзд КХЛ и НХЛ

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался о благотворительном матче звёзд КХЛ и НХЛ. 20 июля в 15:00 мск на стадионе «ЦСКА Арена» начнётся матч российских звёзд НХЛ и КХЛ.

– В следующем сезоне много интересных команд, соперников. Перед началом сезона будет ещё более интересная встреча – «Матч года», где будут играть звёзды НХЛ против звёзд КХЛ. Какие ожидания перед этой встречей? Реально ли будет противостоять звёздам НХЛ?

– Ну, они те же люди. Понятно, играют на высшем уровне, потому что это лучшая лига в мире. Поэтому, я думаю, будет интересно. Я не думаю, что будет там какая-то игра кость в кость, потому что у нас сезон ближе в России. Поэтому, думаю, мы просто сделаем какое-то красивое шоу, красивые моменты. Не зря же люди покупают билеты, приходят на нас? – цитирует Голдобина «Советский спорт».