«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с защитником Юрием Паутовым. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Воспитанник «Локомотива» Паутов пробивался в КХЛ через систему «Витязя». Там он играл и под руководством Михаила Кравца, итогом их совместной работы стало приглашение Паутова в СКА в сезоне-2021/2022.

29-летний Паутов в прошлом сезоне провёл за «Адмирал» 57 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-8». Всего в КХЛ на счету игрока обороны 259 матчей, в которых Паутов набрал 34 очка — забросил восемь шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «-18». Защитник провёл 11 матчей в плей-офф за «Витязь» и «Адмирал».