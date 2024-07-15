«Лада» продлила контракты с защитником Демидовым и нападающим Грошевым

«Лада» продлила контракты с защитником Николаем Демидовым и нападающим Евгением Грошевым, сообщает пресс-служба клуба. С 28-летним защитником Демидовым заключён новый двусторонний контракт, который рассчитан на один сезон. Новое двустороннее соглашение с 24-летним форвардом Грошевым будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Демидов пополнил состав «Лады» перед стартом сезона-2023/2024 и с того момента принял участие в 39 играх, в которых набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «+4», но из-за травмы был вынужден пропустить концовку регулярного чемпионата и весь плей-офф. В общей сложности в лиге Демидов провёл 234 матча и заработал 60 (18+42) очков при показателе полезности «+15».

В предыдущем сезоне Грошев дебютировал в КХЛ, сыграв 48 матчей с учётом регулярного чемпионата и плей-офф, в которых заработал 14 (8+6) очков при показателе полезности «+7».