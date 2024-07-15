The Athletic оценил шансы «Вашингтона» и «Питтсбурга» на выход в плей-офф НХЛ. Журналисты издания назвали по восемь команд из Восточной конференции, которые, по их мнению, выйдут в плей-офф в сезоне-2024/2025. Отметим, что «Вашингтон» получил 21,9% голосов, а «Питтсбург» — 12,5%.
Полный список выглядит следующим образом:
1. «Флорида» – 100%.
2. «Торонто» – 100%.
3. «Рейнджерс» – 96,9%.
4. «Бостон» – 93.8%.
5. «Каролина» – 93,8%.
6. «Нью-Джерси» – 93,8%.
7. «Тампа-Бэй» – 93,8%.
8. «Детройт» – 31,3%.
9. «Айлендерс» – 28,1%.
10. «Вашингтон» – 21,9%.
11. «Оттава» – 18,8%.
12. «Баффало» – 12,5%.
13. «Питтсбург» – 12,5%.
14. «Коламбус» – 3,1%.
Примечательно, что за «Филадельфию» и «Монреаль» не отдали ни одного голоса. «Питтсбург Пингвинз» стал клубом с наиболее возрастным составом с показателем 30,9. «Вашингтон» имеет средний возраст состава 28,9 года.