«Это возможность развиваться». Фетисов поддержал решение КХЛ стать независимой от ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поддержал решение Континентальной хоккейной лиги стать независимой от Международной федерации хоккея.

«Я считаю, что это возможность развиваться, потому что от международных структур сегодня ничего хорошего ждать не приходится, это формат, который в НХЛ полностью рулит процессом. Мы должны зеркально все наши внутренние документы привести в соответствие для того, чтобы говорить с ними на одном языке в случае переходов.

Другие виды спорта тоже понимают, что профессиональные клубы, независимые лиги должны сегодня быть стратегией нашего дальнейшего развития. КХЛ может быть хорошим примером. Это решение правильное, немного запоздалое, но тем не менее очень перспективное», — цитирует Фетисова ТАСС.

После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока.