В «Металлурге» рассказали, стоит ли ещё ждать пополнения состава в это межсезонье

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что состав магнитогорского клуба на следующий сезон уже полностью укомплектован.

«Пока каких-то ещё хоккеистов из Казахстана в систему клуба в это межсезонье подписывать этим летом не планируем. Что касается состава собственно «Металлурга», то он полностью укомплектован», — цитирует Гомоляко Legalbet.kz.

За «Металлург» играют хоккеисты сборной Казахстана Валерий Орехов и Никита Михайлис. Напомним, в прошлом сезоне магнитогорский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. «Металлург» в финальной серии плей-офф в четырёх матчах обыграл ярославский «Локомотив». Главный тренер Андрей Разин привёл команду к чемпионству в свой первый год работы в клубе.