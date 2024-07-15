The Athletic высоко оценил шансы «Вашингтона» преподнести сюрприз в следующем сезоне

The Athletic назвал команды, которые могут преподнести сюрприз в следующем сезоне-2024/2025 НХЛ. Журналисты издания голосовали за команды, которые, по их мнению, могут опровергнуть низкие коэффициенты букмекеров на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне.

53,1% голосов было отдано за клуб «Юта». По мнению журналистов The Athletic, этот клуб способен удивить многих в следующем сезоне. На втором месте расположился «Вашингтон», за который проголосовали 18,8%. Тройку замкнул «Сиэтл» с 12,5%. Также были упомянуты «Сент-Луис» (9,4%), «Чикаго» и «Коламбус» (по 3,1%).

Ранее «Вашингтон» получил 21,9% голосов журналистов The Athletic, считающих, что «Кэпиталз» попадут в плей-офф в предстоящем сезоне. «Вашингтон» имеет средний возраст состава 28,9 года.