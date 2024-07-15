У капитана «Нэшвилла», погибшего в 2019 году, недавно диагностировали энцефалопатию

У центрального нападающего и капитана «Нэшвилл Предаторз» Грега Джонсона, покончившего с собой в 2019 году, только на днях диагностировали хроническую травматическую энцефалопатию. Жена погибшего Карсон Джонсон призвала НХЛ делать больше для безопасности игроков.

«Теперь, понимая, что удары, которые он перенёс на протяжении всей своей хоккейной карьеры, повредили его мозг, я хочу, чтобы все спортсмены осознали риски, и я хочу, чтобы НХЛ начала признавать их существование и делала больше для защиты своих игроков, чтобы другим дочерям не пришлось терять своих отцов», — приводит слова Карсон Джонсон New York Times.

Это заболевание, которое можно проявить только при вскрытии мозга после смерти. Такая болезнь развивается при постоянных, повторяющихся травмах головы. По словам врачей, это не может стать прямой причиной самоубийства, однако может спровоцировать повреждения в мозге, которые приведут к суицидальным наклонностям.