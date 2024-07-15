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В матче «Русской классики» — 2024 сыграют АКМ и «Рубин»

В матче «Русской классики» — 2024 сыграют АКМ и «Рубин»
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«Русская классика» пройдёт 21 декабря в Туле. Об этом сообщает официальный телеграм-канала Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Более подробной информации о мероприятии пока не сообщается.

Напомним, в прошлый раз «Русская классика» проходила в 2023 году в Ханты-Мансийске впервые после четырёхлетнего перерыва, тогда матч состоялся между ханты-мансийской «Югрой» и АКМ. Вход тогда на мероприятие был бесплатным.

Ранее матчи принимали Красноярск, Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва, Курган, Тюмень, Альметьевск. Каждая «Русская классика» имеет свой индивидуальный стиль, который отражают эмблема матча и ретроформа, в которой команды выходят на лёд.

Первая «Русская классика» состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске.

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