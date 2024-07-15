КХЛ назвала самых побеждающих тренеров в истории лиги

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в официальном телеграм-канале опубликовала список тренеров с наибольшим количеством побед в истории чемпионатов.

Лидером стал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов. На его счету 549 побед в 883 матчах.

Вторую строчку занял Олег Знарок, выигравший 440 игр из 709 проведённых.

Тройку лидеров замкнул Зинэтула Билялетдинов, одержавший 437 побед в 703 встречах.

Топ-10 лидеров среди тренеров выглядит так:

1. Дмитрий Квартальнов — 883 матча, 549 побед.

2. Олег Знарок — 709 матчей, 440 побед.

3. Зинэтула Билялетдинов — 703 матча, 437 побед.

4. Игорь Никитин — 595 матчей, 395 побед.

5. Владимир Крикунов — 722 матча, 374 победы.

6. Алексей Кудашов — 542 матча, 321 победа.

7. Илья Воробьёв — 522 матча, 318 побед.

8. Андрей Скабелка — 554 матча, 303 победы.

9. Андрей Назаров — 647 матчей, 288 побед.

10. Милош Ржига — 490 матчей, 267 побед.