Стивен Стэмкос опубликовал трогательное письмо в честь ухода из «Тампы»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос покинул клуб около нескольких недель назад. Он рассказал о самых трогательных моментах в клубе, объяснив, какие эмоции испытывал последние несколько недель.

«Эти последние несколько недель были горько-сладкими. Я никогда не думал, что этот день настанет. Я сделал все, что мог, чтобы все получилось, но иногда что-то просто происходит. Не получилось. И я бы солгал, если бы сказал, что это не разбивает мне сердце. Но я и моя семья, мы же люди, понимаете? Тампа — наш дом. Там родились наши трое детей… там наши воспоминания. Это всегда будет значить для нас очень много", — приводит слова Стэмкоса The Players Tribune.

Напомним, Стэмкос играл в составе клуба с сезона-2009/2010. За последний сезон ему удалось набрать 81 очко (40+41).