Защитник Коромыслов перешёл из СКА в «Ладу»

Защитник СКА Арсений Коромыслов на правах аренды перешёл в «Ладу». Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

20-летний хоккеист дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/2021 в составе петербургского клуба. Всего за четыре сезона в лиге он принял участие в 38 встречах, в которых записал на свой счёт два балла за результативность — голевые передачи.

Помимо этого, Коромыслов играл за «СКА-1946» в МХЛ и дважды становился обладателем Кубка Харламова — в 2022 и в 2024 годах. В прошедшем сезоне игрок провёл 18 игр в регулярном чемпионате и записал себе в актив три заброшенные шайбы и 13 результативных передач, набрав в сумме 16 очков.

Сезон — 2023/2024 защитник провёл преимущественно в ВХЛ. В 39 матчах за «СКА-Неву» записал в свой актив 13 (3+10) очков.