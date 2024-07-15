«Локомотив» подписал контракт с Байроном Фрэзом

Ярославский клуб «Локомотив» пополнил состав канадским нападающим Байроном Фрэзом. Срок контракта — один год. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Локомотива».

В прошлом сезоне в 53 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» Фрэз набрал 31 очко (13+18), в НХЛ за «Вегас» сыграл 16 матчей, отметился одной передачей.

Предположительно зарплата нападающего составит 50 млн рублей в год, однако точной цифры в сообщении клуба не указано. Ранее «Локомотив» сообщил, что их состав пополнил российский хоккеист Александр Радулов.

Напомним, в этом году ярославская команда дошла до финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с большим преимуществом в счётах серий всех этапов плей-офф, однако проиграла в четырёх матчах финала с магнитогорским «Металлургом» со счётом 0-4.