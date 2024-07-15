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«Лада» подписала новое соглашение с Червоненко и обменяла Пономарёва

«Лада» подписала новое соглашение с Червоненко и обменяла Пономарёва
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Хоккейный клуб «Лада» продлил контракт с нападающим Владиславом Червоненко и обменял форварда Александра Пономарёва. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новый контракт Червоненко рассчитан на два сезона и является двусторонним.

25-летний Червоненко выступает в составе тольяттинского клуба с 2021 года. Прошедший сезон стал для форварда вторым в КХЛ за свою профессиональную карьеру. В нём он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и отдал четыре результативных передачи, записав себе в актив 10 очков в сумме. В плей-офф сыграл в одной встрече и не отметился результативными действиями.

20-летний Пономарёв обменян в «Олимпию» на денежную компенсацию.

Напомним, «Лада» завершила свой кубковый путь после того, как в первом раунде плей-офф КХЛ проиграла «Авангарду» в пяти матчах серии.

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