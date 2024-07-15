«Лада» продлила контракт с Владиславом Сёминым

Хоккейный клуб из Тольятти «Лада» продлил контракт с хоккеистом Владиславом Сёминым. Одностороннее соглашение будет длиться до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Лады».

В прошлом сезоне Сёмин провёл свой первый сезон в этой команде и за 69 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ и розыгрыша Кубка Гагарина он набрал 13 (3+10) очков.

Всего в КХЛ хоккеист провёл 124 игры. Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018 и за свою карьеру успел сыграть за «Барыс» (Астана), СКА (Санкт-Петербург) и магнитогорский «Металлург».

Напомним, в прошлом году «Лада» заняла седьмое место в таблице Восточной конференции, однако в первом раунде плей-офф КХЛ уступила омскому «Авангарду».