«Оттава» подписала новый контракт с вратарём Мадсом Сёгором на два года

Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» подписал новое соглашение с датским вратарём Мадсом Сёгором. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с хоккеистом рассчитан на два года, кэпхит — $ 775 тыс. и является двусторонним. В АХЛ годовая зарплата игрока будет составлять $ 225 тыс. В прошедшем сезоне 23-летний Сёгор принял участие в шести матчах в НХЛ, в которых одержал одну победу и стал автором одной результативной передачи. Вратарь заработал коэффициент надёжности 3,44 и 88,4% отражённых бросков.

В АХЛ в составе фарм-клуба «Оттавы» «Белвилл Сенаторз» хоккеист сыграл в 32 встречах сезона-2023/2024, одержав две победы, две из которых «сухие», и заработав коэффициент надёжности 2,45 и 91,6% отражённых бросков.

Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ «Оттава» не смогла пробиться в плей-офф, так как по итогам регулярного чемпионата заняла 14-е место в Восточной конференции, набрав 78 очков.