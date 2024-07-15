БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист сравнил сборную Англии с одним из клубов НХЛ после их поражения на Евро-2024

Журналист сравнил сборную Англии с одним из клубов НХЛ после их поражения на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Американский журналист Энтони Кох сравнил английскую национальную команду с одним из клубов НХЛ — «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом он написал в своей социальной сети.

«Англия для международного футбола — то же, что «Торонто Мэйпл Лифс» для хоккея», — написал Кох в своём аккаунте соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 14 июля, сборная Англии уступила в финальном матче сборной Испании. Это уже второй подряд для англичан финал чемпионата Европы по футболу, прошлый был в 2021 году.

Отметим, по недавно проведённому опросу болельщики «Торонто» попали в топ-3 как одни из самых несчастных болельщиков НХЛ, потому что команда вновь вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ, уступив «Бостон Брюинз». Последний раз «Торонто» забирал Кубок Стэнли в 1967 году.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android