Следующий контракт Кросби с «Питтсбургом» будет рассчитан на три года — The Athletic

Один из инсайдеров The Athletic Джош Йохе предположил, что следующий контракт с 36-летним игроком «Питтсбурга» Сидни Кросби будет продлён на три года и после его окончания Кросби, вероятно, завершит карьеру.

«Я предполагаю, что следующий контракт Кросби будет рассчитан на три года. Я не знаю этого наверняка, но я так слышал. Если это так, то Кросби будет связан контрактом до сезона-2027/2028.

Будет ли это концом пути Сида? Я не знаю. Если он всё ещё будет играть на высоком уровне, если будет наслаждаться хоккеем и если у него всё ещё будет здоровье, я мог бы представить, что он будет играть до 40 лет. Но я также мог бы представить, что он уйдет из игры в этот момент", — приводит слова Йохе The Athletic.

Напомним, контракт с Кросби истекает перед стартом сезона-2024/2025, но официальных заявлений от клуба о продлении или другом исходе пока не было.