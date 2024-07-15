«Рейнджерс» заключили соглашение с защитником Мэттью Робертсоном

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» подписали новое соглашение с защитником Мэттью Робертсоном. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

23-летний Роберстон был выбран «синерубашечниками» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте НХЛ 2019 года. В лиге он пока не дебютировал. Прошедший сезон защитник провёл в АХЛ, в составе «Хартфорд Вулф Пэк». В 68 встречах регулярного чемпионата он забросил четыре шайбы и стал автором 17 результативных передач, записав на свой счёт 21 очко.

В плей-офф Робертсон принял участие в десяти матчах, став автором одной голевой передачи.

Напомним, «Рейнджерс» стали победителями регулярного чемпионата-2023/2024. Они завершили свой кубковый путь после того, как проиграли в серии финала Восточной конференции «Флориде Пантерз» в шести матчах.