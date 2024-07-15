Нолан: надеюсь, фанаты «Филадельфии» поймут ситуацию Мичкова и не отвернутся от него

Журналистка НХЛ Шивон Нолан заявила, что для 19-летнего Матвея Мичкова период адаптации в «Филадельфии», возможно, будет непростым, поэтому попросила болельщиков клуба обойтись без негатива в сторону молодого нападающего.

«Брир (генеральный директор «Флориды» — Прим. «Чемпионата») сам сказал, что в клубе доверяют Торторелле (главный тренер — Прим. «Чемпионата») в вопросах тренировок. У них нет проблем с тем, как он собирается тренировать Мичкова, хотя знаю, что у людей было много опасений по этому поводу. Да, Торторелла не славится воспитанием молодёжи, но не думаю, что это будет проблемой.

Мичкову всего 19, он только приехал из России. Брир заявил, что у Матвея будут люди, которые помогут ему выучить английский, он сейчас не владеет им свободно. У «Флайерз» есть несколько российских игроков, они помогут Мичкову акклиматизироваться, так что это хорошо. Плюс Эрик Джонсон заявил о готовности помочь россиянину любым способом.

Да, ему будут помогать, но это 19-летний парень, приспосабливающийся к совершенно новой лиге, стране и языку. Ему понадобится период адаптации, надеюсь, фанаты «Флайерз» понимают это и не отвернутся от Матвея, когда он, скажем так, не всегда будет в ударе», — сказала Нолан в подкасте The Hockey News.

Напомним, российский хоккеист подписал с «Филадельфией» контракт на три года. Ранее защитник клуба Эрик Джонсон рассказал, что помогает Мичкову адаптироваться в команде и тот всегда знает, что к нему можно обратиться.