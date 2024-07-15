Тайлер Граовац продлит контракт с «Куньлунь Ред Стар» на один сезон

Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Тайлер Граовац подписал новое соглашение с хоккейныйм клубом «Куньлунь Ред Стар». Контракт с игроком будет рассчитан на один год — до конца сезона-2024/2025.

31-летний Граовац перешёл в китайский клуб из «Адмирала» по ходу прошедшего сезона. За 50 игр в регулярном чемпионате — 2023/2024 нападающий забросил 10 шайб и стал автором девяти голевых передач, набрав в общей сложности 19 очков и заработав показатель полезности «-17».

Помимо вышеупомянутых клубов, в КХЛ Граовац выступал в составе минского «Динамо» и «Витязя». Всего на счету хоккеиста 150 проведённых встреч, 30 заброшенных шайб, 36 передач и 66 баллов за результативность в общей сложности.