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«Лада» заключила пробный контракт с 18-летним Камилем Галиуллиным

«Лада» заключила пробный контракт с 18-летним Камилем Галиуллиным
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Хоккейный клуб «Лада» из Тольятти заключил пробный контракт с 18-летним Камилем Галиуллиным, который продлится до 30 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Лады».

Прошлый сезон хоккеист начал в хоккейной команде «Тайфун» из Владивостока, но позже, в результате обмена, оказался в системе «Лады», в молодёжной команде «Ладья». Он сумел поучаствовать в 42-х играх и заработать 13 очков (9+4), отличившись результативностью. Сам Галиуллин — воспитанник нижнекамского хоккея. В случае, если контракт с хоккеистом продлят, в этом сезоне он дебютирует в КХЛ.

Напомним, «Ладья» по результатам регулярного чемпионата команда попала в плей-ин, но проиграла в нём со счётом 1-2 в серии екатеринбургскому «Авто».

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