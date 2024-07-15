«Эдмонтон» совершил обмен с «Оттавой»

Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» совершил обмен с «Оттавой Сенаторз», в результате которого получил форварда Роби Ярвентие и выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В обратном направлении отправились два нападающих — Ксавье Бурго и Джейк Чиассон.

21-летний Ярвентие дебютировал в НХЛ в составе «Сенаторз» в прошедшем сезоне. За семь игр в регулярном чемпионате он отдал одну результативную передачу. Также нападающий принял участие в 22 матчах в АХЛ в составе фарм-клуба «Оттавы» «Бельвилл Сенаторз». Он смог записать себе в актив девять заброшенных шайб и 11 голевых передач, набрав в общей сложности 20 баллов за результативность.

21-летние Бурго и Чиассон также не имеют опыта в НХЛ. Оба игрока прошедший сезон провели в клубе АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс».