Роман Ротенберг рассказал о начале седьмого Лагеря развития СКА

Главный тренер хоккейной команды СКА Роман Ротенберг презентовал Лагерь развития СКА, где игроки молодёжной команды будут тренироваться, а помогать им будут специалисты системы СКА.

«За семь лет мы выработали оптимальные практики для подготовки молодежи, для того, чтобы заложить фундамент на весь сезон и всю дальнейшую карьеру. Как обычно, мы работаем на основе национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина». Опыт предыдущих Лагерей говорит о том, что и именно эта программа наиболее эффективна», — написал Ротенберг в посте своего телеграм-канала.

Тренер также пожелала игрокам, которые попали в лагерь, удачи. Тренерский штаб состоит из 11-ти тренеров всей вертикали СКА. Помимо основного Лагеря развития СКА 4 июля в спортивном комплексе «Хоккейный город» впервые стартовал отдельный Лагерь для вратарей клубной системы.