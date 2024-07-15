Агент Кузнецова прокомментировал информацию о скором переходе игрока в СКА

Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев заявил, что сейчас говорить о возвращении хоккеиста в Россию ещё рано.

«В этой жизни всё возможно, но рано говорить о возвращении Евгения Кузнецова в Россию. Даже непонятно, почему эта информация возникла, ведь у него контракт с «Каролиной» ещё на год. Но обращение от СКА было. Они позвонили и сказали, что если Евгений будет возвращаться, то готовы разговаривать. Но обращение было не только от СКА, но и от других команд.

Понятное дело, что отрицать ничего нельзя, ведь всё возможно. Вы даёте информацию, что контракт со СКА будет на четыре года. Ясно, что в СКА длинные контракты. Я был бы рад, если Евгений вернётся, он усилит КХЛ, и он будет звездой в лиге.

Но рано говорить о том, что он вернётся в СКА или какую-то другую команду. Мы дружим и общаемся постоянно, он голодный до хоккея и хочет получать удовольствие от игры. Поэтому он в первую очередь рассматривает варианты в НХЛ. Если ему что-то не понравится или его не устроит вариант, то будут разговоры с клубами КХЛ. Но я пока не могу сказать, когда это произойдёт», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.