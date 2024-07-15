Коньков назвал преимущество лимита в пять легионеров в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал мнение о положительной стороне введения нового лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«При новом лимите у клубов есть вариант в течение сезона пригласить игрока, у которого не пойдет в Национальной хоккейной лиге. Это здорово, что есть такая возможность. Ещё не все хоккеисты из Европы готовы ехать в КХЛ из-за политической ситуации. Даже несмотря на более высокие зарплаты», – сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 26 июня 2024 года Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов и опубликовало соотвествующий приказ.

Сезон-2023/2024 КХЛ стал первым, в котором лимит на легионеров был установлен в количестве трёх человек.