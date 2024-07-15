Генменеджер «Коламбуса» надеется обменять Патрика Лайне

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уоделл заявил, что есть команды, которые могут заинтересоваться финским хоккеистом Патриком Лайне.

«Если у команд есть потолок зарплат сегодня, то, вероятно, он останется и завтра. Я знаю, что есть команды, которые все еще заинтересованы.

Команды продолжают проверять, нет ли чего-то нового. Вы, ребята, должны чувствовать себя комфортно с Лайне, и я не могу вам помочь. Я не знаю игрока лично. Я также не из тех, кто пытается обманывать людей, поэтому мы сделали его доступным для чата, когда он без травм», — приводит слова Уоделла The Score.

Напомним, Лайне получил перелом ключицы в конце 2023 года. Помимо этой травмы у игрока были и другие проблемы со здоровьем от которых он постепенно восстанавливался, но ситуация с ключицей разрушила его шансы на участие в матчах. В минувшем сезоне он в 18-ти играх заработал 9 очков (6+3).

Вероятно, отсутствие кандидатов на обмен игрока связано с его здоровьем.