БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист купил джерси с подписями легенд «Детройта», ему предложили цену в сто раз больше

Журналист купил джерси с подписями легенд «Детройта», ему предложили цену в сто раз больше
Комментарии

Журналист TSN Джесси Поллок купил джерси с подписями «Детройта» за $50, в комментариях ему предложили цену в сто раз больше — $5 тыс.

«Представьте себе, что вы идете в Value Village и находите эту майку „Детройта“ за 50 долларов, которая подписана Хенриком Зеттербергом, Томасом Хольмстрёмом, Йоханом Франзеном и Никласом Кронваллем. Какая находка от моего младшего брата в Виннипеге», — написал Поллок в своём аккаунте соцсети Х (Ранее Twitter).

«Я дам вам за неё $5 тыс», — ответили ему в комментариях.

Комментирующие предлагали и другие суммы за джерси, но самая высокая цена на данный момент — $5 тыс.

Напомним, все эти хоккеисты завершили карьеру несколько лет назад и стали настоящими легендами для команды из Детройта (США).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android