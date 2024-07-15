Журналист купил джерси с подписями легенд «Детройта», ему предложили цену в сто раз больше

Журналист TSN Джесси Поллок купил джерси с подписями «Детройта» за $50, в комментариях ему предложили цену в сто раз больше — $5 тыс.

«Представьте себе, что вы идете в Value Village и находите эту майку „Детройта“ за 50 долларов, которая подписана Хенриком Зеттербергом, Томасом Хольмстрёмом, Йоханом Франзеном и Никласом Кронваллем. Какая находка от моего младшего брата в Виннипеге», — написал Поллок в своём аккаунте соцсети Х (Ранее Twitter).

«Я дам вам за неё $5 тыс», — ответили ему в комментариях.

Комментирующие предлагали и другие суммы за джерси, но самая высокая цена на данный момент — $5 тыс.

Напомним, все эти хоккеисты завершили карьеру несколько лет назад и стали настоящими легендами для команды из Детройта (США).