«На сказку не тянет». Сушинский — о своём дебюте за СКА в 16 лет

Бывший нападающий и президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о начале своей профессиональной карьере и о том, как в то время относились к молодым игрокам во взрослых командах.

— Оказаться в СКА в 16 лет даже с учетом того, что команда тогда переживала не лучшие времена, — это своеобразная сказка?

— Скорее, ежедневная работа и желание попасть в эту команду, добиваться каких-то успехов. Сказкой назвать нельзя. Хотя бы потому, что, когда попал в команду, молодые находились в совсем другом положении, чем сейчас.

Где-то приходилось собирать за всеми шайбы, в поездках носить станок для заточки коньков, все баулы с клюшками, потом их разбирать по возвращению. И только после этого мы, «начинающие», могли отправляться по домам. Так что на сказку не тянет.

Для меня это было не сказкой, а ещё одним шагом к становлению Максима Сушинского. В противном случае, я бы, наверное, остановился в развитии, — приводит слова Сушинского «Спорт уик-энд».