«Не хочу верить». Терещенко отреагировал на возможный переход Кузнецова в СКА

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал информацию о том, что нападающий Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА.

«Серьёзно? Вы расстроили меня. Конечно, мог бы ещё в НХЛ поиграть, но мы не знаем всех нюансов. Я сильно расстроился от новости про Кузнецова и СКА. Что касается его скандалов, все мы, люди, ошибаемся, да. Это, конечно, не в плюс идёт Кузнецову. Мы же не знаем все причины, почему там, возможно, какое-то идёт расторжение и так далее. Давайте так. Не то что я не верю. Наверное, не хочу верить, что это произойдёт, – приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Кузнецов покинет «Каролину», вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года.