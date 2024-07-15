Защитник Антон Сизов покинет «Торпедо»

Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Сизов продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщили в комментариях телеграм-канала «Торпедо-Горький».

«Продолжит карьеру в другом клубе», — ответила пресс-служба фарм-клуба «Торпедо».

Подробности перехода 28-летнего защитника пока не сообщаются. В минувшем сезоне он заработал 14 (2+12) очков. В ходе регулярного сезона его отстранили от основного состава «Торпедо». Для Сизова этот сезон в «Торпедо» стал вторым, ранее он дебютировал в КХЛ и провёл шесть сезонов в череповецкой «Северстали».

Напомним, в этом сезоне команда «Торпедо» завершила выступление в первом раунде плей-офф КХЛ, когда уступила в серии со СКА — 1-4. В регулярном чемпионате им удалось занять 14-е место в общей турнирной таблице команд КХЛ.