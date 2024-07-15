Фетисов: было бы идеально, чтобы не было никакого лимита на легионеров

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что лимит легионеров вообще не нужен в КХЛ.

«Было бы идеально, чтобы не было никакого лимита. Это даст возможность увеличения конкуренции и развития. Если какой-то команде нужна пятерка-две, но за счёт этого она подтянет молодёжь, это одна история. С другой стороны, тот же самый момент, что нужно закрепить права на иностранного игрока, который у нас хорошо выступает. И его не смогут забрать обратно в НХЛ, потому что он будет легитимным игроком нашей Лиги и должен будет соблюдать все обязательства до достижения возраста НСА, как и все остальные.

В хоккее 22 игрока в команде, если посчитать, то у нас будет достаточное количество квалифицированных игроков, чтобы играть за национальную команду — мы же об этом сегодня печёмся прежде всего? Мы видим, сколько в регионах иностранных игроков, которые одновременно являются и послами мира в нашей стране в это непростое время. Здесь уже пусть специалисты КХЛ, генменеджеры и президенты клубов решат, какой уровень представительства иностранных игроков нам необходим для единственной цели — повышения качества игры и конкуренции в Лиге», — приводит слова Фетисова «Российская газета».