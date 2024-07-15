Будущее Георгиева в «Колорадо» под вопросом после сезона-2024/2025 — The Hockey Writers

Будущее российского голкипера, играющего в «Колорадо Эвеланш», Александра Георгиева после окончания контракта с клубом непонятно в связи с его статистическими показателями. Об этом сообщает The Hockey Writers.

28-летний игрок подписал трехлетний контракт со средней годовой стоимостью в размере $3,4 млн сразу после того, как был приобретён у «Нью-Йорк Рейнджерс» в межсезонье 2022 года. Его показатель по кэпхиту сейчас занимает 29-е место среди всех вратарей лиги.

Его процент отражённых бросков упал с 91,8% до 89,7%, а его коэффициент надёжности вырос с 2.53 до 3.02, что позволило ему оказаться только в нижней половине списка всех вратарей Национальной хоккейной лиги по критерию минимум 10 сыгранных игр.

Увеличилось и количество игр, где он пропустил шайбы. Из 62-х игр, которые он провёл в сезоне-2022/2023 он пропустил три и более шайбы в 31-м случае. В сезоне-2023/2024 он пропустил три или более шайбы в 37 матчах из 63-х. За весь сезон лишь два матча он сыграл на ноль.