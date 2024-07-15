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«Сан-Хосе» переподписал контракт с Брэндоном Коу

«Сан-Хосе» переподписал контракт с Брэндоном Коу
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Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» подписал новое соглашение с канадским нападающим Брэндоном Коу. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте клуба.

Двусторонний контракт рассчитан на один год.

22-летний Коу был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2020 года в четвёртом раунде под общим 98-м номером. Второй сезон он выступает в составе «Сан-Хосе Барракуда», фарм-клуба Шаркс в АХЛ. В прошедшем сезоне Коу принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых стал автором 12 заброшенных шайб и пять голевых передач, набрав в сумме 17 баллов за результативность при показателе полезности «-9».

Напомним, в прошедшем сезоне «Сан-Хосе» занял последнее, восьмое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 47 очков в 82 матчах.

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