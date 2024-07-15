«Это волнительно». Брэндон Танев — об игре старшего брата в родном городе — Торонто

Канадский хоккеист Брэндон Танев поделился эмоциями по поводу того, что его старший брат Крис Танев недавно подписал контракт с «Торонто Мейпл Лифс». Оба брата выросли в одном ищ районов Торонто.

«Это волнительно. Это одна из тех вещей, о которых будучи ребенком, выросшим в Торонто, я уверен, все мечтали, и теперь это стало реальностью. Я уверен, что временами будет трудно. Но в то же время он профессионал, он заботится о себе и понимает, каково это — играть в его родном городе», — приводит слова Танева-младшего The Hockey News.

34-летний защитник подписал шестилетний контракт на сумму $27 млн с «Торонто» 1 июля. Сделка предусматривает среднегодовую стоимость в $4,5 млн, а в контракте Танева также есть пункт о невыезде.