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«Это волнительно». Брэндон Танев — об игре старшего брата в родном городе — Торонто

«Это волнительно». Брэндон Танев — об игре старшего брата в родном городе — Торонто
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Канадский хоккеист Брэндон Танев поделился эмоциями по поводу того, что его старший брат Крис Танев недавно подписал контракт с «Торонто Мейпл Лифс». Оба брата выросли в одном ищ районов Торонто.

«Это волнительно. Это одна из тех вещей, о которых будучи ребенком, выросшим в Торонто, я уверен, все мечтали, и теперь это стало реальностью. Я уверен, что временами будет трудно. Но в то же время он профессионал, он заботится о себе и понимает, каково это — играть в его родном городе», — приводит слова Танева-младшего The Hockey News.

34-летний защитник подписал шестилетний контракт на сумму $27 млн с «Торонто» 1 июля. Сделка предусматривает среднегодовую стоимость в $4,5 млн, а в контракте Танева также есть пункт о невыезде.

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