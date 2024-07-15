«Айлендерс» заключили контракт новичка с Йессе Пулккиненом, выбранном на драфте НХЛ — 2024

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» заключили соглашение с финским защитником Йессе Пулккиненом. Об этом сообщил его агент Дэн Мильштейн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

19-летний Пулккинен подписал контракт новичка, сроком на три года. На драфте НХЛ 2024 года, хоккеист был выбран «Айлендерс» во втором раунде под общим 54-м номером.

Прошедший сезон игрок провёл в составе клуба ЮП в Финской хоккейной лиге. За 29 матчей регулярного чемпионата он забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач, набрав в общей сложности восемь баллов за результативность.

Также, провёл 19 матчей за юниорскую сборную Финляндии, забил пять голов и стал автором шести результативных передач, заработав 11 очков в сумме.