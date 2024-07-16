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«Лос-Анджелес Кингз» подписал пятилетний контракт с Куинтоном Байфилдом

«Лос-Анджелес Кингз» подписал пятилетний контракт с Куинтоном Байфилдом
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«Лос-Анджелес Кингз» подписал с нападающим Куинтоном Байфилдом пятилетний контракт с зарплатой в $ 6,2 млн в год до сезона 2028/2029.

Байфилд дебютировал в НХЛ 28 апреля 2021 года в матче с «Анахайм Дакс» в возрасте 18 лет и 252 дней, что сделало его шестым самым молодым игроком, когда-либо появлявшимся в игре за «Кингз». С тех пор Байфилд забил 28 голов и отдал 60 передач, в 179 играх за карьеру в НХЛ.

Он стал 10-м полевым игроком в истории франшизы, набравшим не менее 80 очков за карьеру до того, как ему исполнилось 22 года.

В прошлом сезоне НХЛ форвард принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 35 результативных передач с коэффициентом полезности «+19».

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