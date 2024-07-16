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Губерниев: слежу за тем, что происходит в СКА, с детства за ленинградский хоккей

Губерниев: слежу за тем, что происходит в СКА, с детства за ленинградский хоккей
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что следит за игрой санкт-петербургского СКА, и рассказал об успешной работе клуба с молодыми хоккеистами.

— Я слежу за тем, что происходит в СКА, поскольку я с детства за ленинградский хоккей. Я считаю, что этот подход может принести успех, как бы там ни было. В любом случае наш хоккей прекрасен, конкуренция большая, с нетерпением жду нового сезона.

— В чём заключается подход СКА?
— Там выстроена система от мала до велика. Я вижу, как выстроена работа с молодёжью и дети подрастают. Поэтому это всё не может не радовать, — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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