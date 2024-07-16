Форвард «Эдмонтона»: если бы нас разгромили в финале Кубка Стэнли, может, было бы легче

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о чувствах команды после поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз» (3-4).

«Если бы нас разгромили 0-4 в финале, мы бы подумали: «О, чувак, мы не заслуживали победы». Может быть, было бы немного легче. Но, когда мы прошли такой путь, с таким камбэком, оказались у цели, почти почувствовали победу на вкус, это тяжело. Сейчас это действительно тяжёлое чувство.

Но, если поразмыслить над этим, это чувство приятнее, чем сухое поражение с отсутствием шансов, потому что в следующем сезоне ты можешь начать с осознания того, что на правильном пути. С этой точки зрения, это захватывающе», — цитирует Хаймана TSN.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» считается главным претендентом на завоевание Кубка Стэнли в предстоящем сезоне-2024/2025 по версии издания The Athletic.