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В «Нэшвилле» прокомментировали выбор форварда «Локо» Сурина на драфте НХЛ

В «Нэшвилле» прокомментировали выбор форварда «Локо» Сурина на драфте НХЛ
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Тренер по развитию игроков «Нэшвилл Предаторз» Марк Боровецки высказался о выборе форварда «Локо» Егора Сурина на драфте НХЛ — 2024 под общим 22-м номером.

«Я думаю, вы видите, насколько он молод, и это здорово. Всё это объединяется с его мастерством, его соревновательным уровнем. Он очень уверен в себе, в хорошем смысле. Но это не высокомерно и не самонадеянно. Он очень уверен в себе. Я думал о себе в его возрасте, и я не был таким.

Здорово видеть такого молодого спортсмена, который предвкушал, что его выберут в первом раунде. Он забил красивый гол в нашей тренировочной игре. Всю неделю он задавал вопросы. Отличная личность. И, несмотря на языковой барьер, он довольно общительный парень. Очень рады иметь его в своих рядах», — цитирует Боровецки сайт НХЛ.

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