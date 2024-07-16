Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 16 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 15 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.
Главные новости дня за 15 июля:
1) Евгений Кузнецов вернётся в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА.
2) «Сан-Паулу» принял предложение «Краснодара» по трансферу защитника Косты.
3) Известен главный претендент на «Золотой мяч» по версии букмекеров.
4) «Спартак» разгромил узбекский «Насаф» в товарищеском матче.
5) Мората близок к трансферу из «Атлетико» в «Милан».
6) Правительство РФ выделит более 274 млн рублей на вознаграждение призёрам Игр БРИКС.
7) Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.