Коннор Макдэвид оценил селекционную работу «Эдмонтона» в межсезонье

Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил селекционную работу канадского клуба в нынешнем межсезонье.

«До сих пор у нас было отличное межсезонье. Пока прошло немного времени, было много спешки, но я думаю, что за это короткое время мы добились больших успехов. Удержать столько ребят вместе — это хорошо. В эпоху потолка зарплат это сложно сделать», — цитирует Макдэвида TSN.

Напомним, «нефтяники» подписали форвардов Джеффа Скиннера и Виктора Арвидссона в качестве свободных агентов, а также сохранили ключевых игроков: Коннора Брауна, Адама Хенрика, Кори Перри и Маттиаса Янмарка.

В завершившемся сезоне «Эдмонтон» сумел дойти до финала Кубка Стэнли, где в драматичной серии уступил трофей «Флориде Пантерз» (3-4).