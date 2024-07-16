Кучеров не вошёл в список претендентов на «Харт» следующего сезона по версии The Athletic

Журналисты североамериканского сайта The Athletic представили список главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки в сезоне-2024/2025.

Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (87,5%). На второй строчке — лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (6,3%). Третье место с вероятностью получения «Харт Трофи» в 3,1% делят форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз и нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон.

Отметим, что в список не вошёл российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который был одним из главных претендентов на получение награды в завершившемся сезоне.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Харт Мемориал Трофи» получил Натан Маккиннон.