Владимир Крикунов высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил возможный переход российского форварда «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в СКА.

«Я думаю, что это усиление будет для Петербурга. Не знаю, как у них там с комплектованием, но у них и так вроде было всё в порядке. Думаю, что возьмут такого нападающего и будут ещё сильнее.

Наверное, он мог бы ещё в НХЛ поиграть, но, с другой стороны, про игроков обычно что говорят: «Вот он не заиграл, а вот если бы, то это он бы то». Он уже играл, мог бы ещё поиграть, наверное, но, видимо, всё, никто его не захотел больше к себе брать, поэтому и едет в Россию.

Мы не знаем, связано ли это как-то с шлейфом скандалов Кузнецова. Мы же не менеджеры каких-то энхаэловских команд и не знаем, что и почему. Понятно, что это не добавляет никак игроку никаких плюсов, когда он попадает в такие скандалы», – цитирует Крикунова «Советский спорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Кузнецов покинет «Каролину», вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года.