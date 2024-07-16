Кожевников: сравнивать НХЛ и КХЛ — ошибка. Там больше игр — выше прибыль, у нас — убытки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил, может ли КХЛ после того, как стала независимой от ИИХФ, диктовать свои условия, как НХЛ.

«Ребята, сравнивать НХЛ и КХЛ — это большая ошибка. Там люди строили свою лигу больше века, причём в последние десятилетия они диктуют правила всему мировому хоккею, всех ломают через колено, особенно с Олимпиадами.

В российском хоккее ситуация, к сожалению, совсем другая. В первые годы КХЛ у нас были наполеоновские планы, а на втором десятилетии всё намного скромнее, качество хоккея средненькое. О каких сравнениях с НХЛ можно вести речь? Там все бегут в атаку, а у нас даже в финале два лучших клуба нацеживают по три гола за игру. Там чем больше матчей — тем выше прибыль, у нас чем больше матчей — тем выше убытки. Кстати, несмотря на всё это, НХЛ не посылает ИИХФ, идёт сотрудничество. А вот КХЛ решила всё сразу разорвать», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, КХЛ остаётся в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР.